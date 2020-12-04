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Прогноз погоды: завалит ли Москву снегом 

Сергей Василенок 3 часа назад
Прогноз погоды: завалит ли Москву снегом
Фото: РИА Новости
Главный эксперт московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что столичному региону в отличие от Норильска, где сугробы достигают человеческого роста, зимняя непогода пока не грозит.
В пятницу, 4 декабря, в столице и области возможен небольшой снег. Ночью в регионе будет от минус девяти до минус четыре четырех градусов, днем — около трех ниже ноля. Похожая погода ожидается и в субботу, 5 декабря, но осадков почти не будет, день, скорее всего, окажется солнечным.
В воскресенье, 6 декабря, прогноз погоды обещает переменную облачность, ночью и утром может холодать до минус 11 градусов. Днем температуры будут достигать восьми градусов ниже ноля. Ожидается ветер скоростью четыре-девять метра в секунду, из-за чего на улице будет еще холоднее.
Начало следующей недели будет морозным — от минус четырех до минус девяти градусов. К концу недели начнутся слабые снегопады, в столичном регионе немного потеплеет, но оттепели, как и норильской непогоды, ожидать не стоит.
Как сообщал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что прогноз погоды на 4-8 декабря обещает аномальные холода Волгоградской области, где температуры окажутся ниже нормы на 10-15 градусов, и обычно теплой Калмыкии, где подморозит до минус 22-х.
В Пензенской области температуры упадут на девять-десять градусов ниже нормы.
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Погода , Татьяна Позднякова
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