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«Черная пурга» обрушилась на Норильск 

Lenta.ru 1 час назад
«Черная пурга» обрушилась на Норильск
Фото: РИА Новости
На Норильск обрушилась «черная пурга», на улицах образовались сугробы с человеческий рост. Кадры природного явления в четверг, 3 декабря, опубликовано РБК.
На видео заметно, как шквальный ветер буквально сносит людей, а сугробы достигают нескольких метров в высоту. С природным явлением пытается справиться снегоуборочная техника.
Норильск уже пятые сутки находится в условиях чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Из аэропорта не смогли вылететь два рейса — до Хатанги и до Диксона.
Ранее сообщалось, что в результате сильных снегопадов в Норильске выпало почти две месячные нормы осадков — 194 процента.
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Погода , Общество , Диксон , Красноярский Край , Норильск
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