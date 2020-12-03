«Черная пурга» обрушилась на Норильск 

На Норильск обрушилась «черная пурга», на улицах образовались сугробы с человеческий рост. Кадры природного явления в четверг, 3 декабря, опубликовано РБК.

На видео заметно, как шквальный ветер буквально сносит людей, а сугробы достигают нескольких метров в высоту. С природным явлением пытается справиться снегоуборочная техника.

Норильск уже пятые сутки находится в условиях чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Из аэропорта не смогли вылететь два рейса — до Хатанги и до Диксона.