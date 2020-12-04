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Погода в европейской части России: В ряде регионов европейской России прогнозируется аномальный холод 

RT на русском и ещё 8 15 минут назад
Россиян ожидают опасные морозы
Фото: Reuters
В ряде регионов Европейской России прогнозируется температура ниже климатической нормы на 7-10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«4-8 декабря в Нижегородской, Кировской, Мордовии, Марий Эл аномально холодная температура со среднесуточной температурой на семь градусов ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Отмечается, что в северной половине Калмыкии ожидается аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 10-12 градусов, ночью морозы местами до -22 градусов
Вильфанд добавил, что погодные аномалии также прогнозируются в Волгоградской и Пензенской областях.
Синоптик подчеркнул, что подобные значительные отклонения от нормы являются «опасным погодным явлением» и требуют подготовки коммунальных служб и медиков.
Ранее Вильфанд сообщил, что в европейской части России из-за сильного антициклона с 5 декабря ожидается похолодание.
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Погода , Общество , Новости регионов , Аномальный холод , РИА Новости , Волгоградская Область
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