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Погода в Москве: Москвичей предупредили о надвигающемся тумане 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Москвичей предупредили о надвигающемся тумане
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве и Московской области объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной этого стала высокая вероятность тумана, сообщили в Гидрометцентре.
Там уточнили, что такая погода считается потенциально опасной. Предупреждение о тумане действует в столице с 22 часов 1 декабря до 9 часов 2 декабря, а в Подмосковье — с 21 часа до 10 утра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.
Также морозы ожидаются и в столичном регионе. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, высота снега достигнет полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе будет теплее, чем в среднем, но не будет тепло.
Как писал NEWS.ru, к Новому году снежный покров в Москве может достичь 13 сантиметров, а столбик термометра в последней декаде декабря будет на отметке минус 6 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Московская область
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