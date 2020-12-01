Москвичей предупредили о надвигающемся тумане

Москве и Московской области объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной этого стала высокая вероятность тумана, сообщили в Гидрометцентре.

Там уточнили, что такая погода считается потенциально опасной. Предупреждение о тумане действует в столице с 22 часов 1 декабря до 9 часов 2 декабря, а в Подмосковье — с 21 часа до 10 утра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.

Также морозы ожидаются и в столичном регионе. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, высота снега достигнет полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе будет теплее, чем в среднем, но не будет тепло.

Как писал NEWS.ru, к Новому году снежный покров в Москве может достичь 13 сантиметров, а столбик термометра в последней декаде декабря будет на отметке минус 6 градусов.