Прогноз погоды: в Москву придет скандинавская зима 

Прогноз погоды обещает, что в первые дни зимы в Москве будет идти несильный снег и похолодает, но в целом эта зима будет мягкой и больше похожей на скандинавскую. Об этом сообщают «Метеовести».

По расчетам центра «Фобос», во вторник, 1 декабря, в столице будет около нуля градусов, а к концу недели по ночам начнутся морозы до минус пяти — минус десяти градусов. Днем будет не теплее нуля — минус пяти градусов, это соответствует декабрьской норме.

Метеорологи считают, что во второй половине недели из-за прояснившегося неба и высокой влажности в столице появятся «алмазная пыль» и «ледяные иглы», которые называют «осадками ясного неба».

Примерно такая же, не слишком морозная и бесснежная погода, сохранится 10-15 декабря, после чего над Москвой появятся снеговые облака и на несколько дней потеплеет до нуля градусов.

В последние десять дней месяца ночные температуры упадут до минус шести — минус 11 градусов, а днем будет от минус одного до шести ниже ноля. Снежный покров к Новому году может достигнуть 8-13 сантиметров (в норме это 15-20 сантиметров).

В целом температуры в декабре могут превысить норму на 1-1,5 градуса, а нехватка осадков составит 30 процентов.

Прогноз погоды предупреждает, что январь 2021 года будет теплым и влажным, с температурами на четыре-пять градусов выше нормы. Вероятны будут как оттепели, так и крещенские морозы.

Февраль 2021-го будет на три градусов теплее нормы и пройдет с сугробами высотой в 20-25 сантиметров.

Эксперты «Фобоса» отметили, что средняя температура грядущей зимой составит минус 4,5 градуса (при норме 7,7 градуса). Такой показатель соответствует зимним температурам Осло и Хельсинки.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой температуры по всей стране будут около или выше нормы.

В Гидрометцентре рассчитали, что зима не будет суровой, но температуры окажутся гораздо ниже, чем прошлой, аномально теплой зимой.