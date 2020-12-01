Москвичам пообещали «скандинавскую» зиму

Предстоящая зима в Москве выдастся мягкой, теплой и умеренно снежной. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он уточнил, что средняя температура воздуха в столице на предстоящую зиму составит примерно минус 4,5 градуса при норме минус 7,7 градуса.

Тишковец рассказал, что зима в московском регионе начнется со снегопадов, которые позволят установиться снежному покрову толщиной до четырех сантиметров. В целом недобор декабря по осадкам может составить до 30 процентов.

В новогоднюю ночь, по прогнозам метеоролога, температура воздуха может опуститься до -11 градусов, а высота снежного покрова достигнет 8-13 сантиметров.

Январь, по его словам, также ожидается очень теплым, однако осадков выпадет на 20 процентов выше средних значений, и высота снежного покрова достигнет как минимум 15-20 сантиметров. Февраль также будет примерно на три градуса выше нормы.

Ученый указал, что такие показатели соответствуют многолетним температурным значениям Осло или Хельсинки. «А значит, грядущую зиму можно назвать "скандинавской"», — резюмировал Тишковец.