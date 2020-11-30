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Погода в Москве: Бирюков рассказал, когда наступят сильные морозы 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Бирюков рассказал, когда наступят сильные морозы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Сильные морозы наступят в столице не раньше конца января. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Придут морозы, скорее всего, как обычно: в конце января и первой половине февраля, — отметил он.

По словам заммэра, зимой высота снежного покрова составит около полутора метров. Это означает, что коммунальным службам нужно быть готовыми к работе в подобных условиях.
Однако в начале зимы температура воздуха будет выше средней, заявил Бирюков в интервью «РГ».
Ранее синоптики сообщили, что теплый фронт накроет Москву в начале декабря и оставит город без снега. Первый день зимы, 1 декабря, запомнится теплой погодой: температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов. К среде, 2 декабря, ситуация кардинально не поменяется.
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Погода , Новости Москвы , Петр Бирюков
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