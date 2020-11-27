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Погода в Москве: Зима в Москве начнется с сильного снегопада 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Москву завалит снегом
Фото: РИА Новости
На Москву надвигается холодный фронт, который принесет снегопады. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, во вторник, 1 декабря, в столице ожидается выпадение до 7 сантиметров снега. Синоптики рассказали о «скучной» погоде в Москве до конца ноября Температура воздуха в первый день календарной зимы составит около ноля градусов, передает РИА Новости. Такая температура прогнозируется как днем, так и ночью.
Ранее сообщалось, что сегодня в Москве начинается работа катков с искусственным покрытием. На них будут соблюдаться все противоэпидемические меры.
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Погода , Новости Москвы
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