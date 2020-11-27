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Идущий на Москву циклон «Таня» раздвоился 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Идущий на столицу циклон «Таня» раздвоился
Фото: РИА Новости
Надвигающийся на Москву циклон «Таня» раздвоился, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что, «приближаясь к Скандинавии, „Таня“ раздвоилась», а это значит, что «уже два центра области низкого давления», передает ТАСС.
Последствиями циклона «Таня» в российской столице, по его словам, станут гололед и гололедица, однако он оценил их как не представляющие особой опасности.

«Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит. Может даже переименуем в «Татьяну», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что название не тропического циклона именем не несет в себе никакой смысловой нагрузки, поскольку сейчас им присваивают имена на коммерческой основе. Так это произошло и с «Таней».
До этого стало известно, чем грозит москвичам удар циклона «Таня».
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