Идущий на столицу циклон «Таня» раздвоился

Надвигающийся на Москву циклон «Таня» раздвоился, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что, «приближаясь к Скандинавии, „Таня“ раздвоилась», а это значит, что «уже два центра области низкого давления», передает ТАСС

Последствиями циклона «Таня» в российской столице, по его словам, станут гололед и гололедица, однако он оценил их как не представляющие особой опасности.

«Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит. Может даже переименуем в «Татьяну», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что название не тропического циклона именем не несет в себе никакой смысловой нагрузки, поскольку сейчас им присваивают имена на коммерческой основе. Так это произошло и с «Таней».