Москвичам предрекли скучную погоду

В Москве до конца ноября установится скучная погода. Такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, конец осени обещает жителям столицы снег, мокрый снег, дождь, повышенную облачность, отсутствие солнца и однородный температурный фон. «Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах (…). Но они будут умеренными», — пояснил синоптик, добавив, что в городе появится небольшая гололедица.

При этом погода окажется аномально теплой. Столбики термометров будут показывать около нуля, такая температура выше климатической нормы на 4-5 градусов. «До конца ноября погоду в Москве я бы назвал скучной», — заключил Вильфанд.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили , что циклон «Таня» принесет в Москву осадки в виде мокрого снега и дождя. Столицу зальет дождями в пятницу, 27 ноября. На фоне пасмурной и ветреной погоды с дождями вернется оттепель, температура воздуха днем повысится до плюс одного-трех градусов, ночью ожидается до минус одного-трех. Из-за такого температурного режима рассчитывать на рост сугробов пока не стоит, заключили синоптики.