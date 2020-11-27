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Москвичам предрекли скучную и аномально теплую погоду до конца осени 

Мослента и ещё 3 10 часов назад
Москвичам предрекли скучную погоду
Фото: Reuters
В Москве до конца ноября установится скучная погода. Такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, конец осени обещает жителям столицы снег, мокрый снег, дождь, повышенную облачность, отсутствие солнца и однородный температурный фон. «Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах (…). Но они будут умеренными», — пояснил синоптик, добавив, что в городе появится небольшая гололедица.
При этом погода окажется аномально теплой. Столбики термометров будут показывать около нуля, такая температура выше климатической нормы на 4-5 градусов. «До конца ноября погоду в Москве я бы назвал скучной», — заключил Вильфанд.
Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили, что циклон «Таня» принесет в Москву осадки в виде мокрого снега и дождя. Столицу зальет дождями в пятницу, 27 ноября. На фоне пасмурной и ветреной погоды с дождями вернется оттепель, температура воздуха днем повысится до плюс одного-трех градусов, ночью ожидается до минус одного-трех. Из-за такого температурного режима рассчитывать на рост сугробов пока не стоит, заключили синоптики.
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Погода , Новости Москвы
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