«Таня» зальет Москву

Циклон «Таня» принесет в Москву осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ожидается, что столицу зальет дождями в ближайшую пятницу, 27 ноября. При этом погода начнет портиться уже в четверг: ветер окрепнет, начнется мокрый снег, переходящий в дождь, не исключены гололедные явления.

В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с дождями вернется оттепель, температура воздуха днем повысится до плюс одного-трех градусов, ночью ожидается до минус одного-трех.

«Такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2-2,5 недели. А значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит», — заключили синоптики.