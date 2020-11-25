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Погода в Москве: «Таня» зальет Москву дождями 

Мослента и ещё 4 15 минут назад
«Таня» зальет Москву
Фото: РИА Новости
Циклон «Таня» принесет в Москву осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Ожидается, что столицу зальет дождями в ближайшую пятницу, 27 ноября. При этом погода начнет портиться уже в четверг: ветер окрепнет, начнется мокрый снег, переходящий в дождь, не исключены гололедные явления.
В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с дождями вернется оттепель, температура воздуха днем повысится до плюс одного-трех градусов, ночью ожидается до минус одного-трех.

«Такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2-2,5 недели. А значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит», — заключили синоптики.

Ранее в ноябре москвичей предупредили о ледяных дождях, которые могут пройти в Москве на этой неделе.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Санкт-Петербург
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