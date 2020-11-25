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Прогноз погоды: зима покидает Россию

Мария Иванова
8 часов назад
Прогноз погоды обещает, что межсезонье, пришедшее на смену зиме в Подмосковье и некоторых других регионах, задержится до конца недели.
Прогноз погоды: зима покидает Россию
Фото: ТАССТАСС
Во вторник, 24 ноября, температура в Москве достигла пика: воздух прогрелся до плюс трех градусов. Снег начал активно таять и появились огромные лужи.
В среду, 25 ноября, в столице будет не теплее одного градуса выше ноля. Ночью температуры упадут до минус четырех, поэтому утром 26 ноября появится гололедица. В четверг будет до плюс двух тепла, возможны ледяные дожди.
До субботы, 28 ноября, в столичном регионе будет от нуля до плюс трех градусов, только с воскресенья зима начнет понемногу возвращаться.
Благодаря теплому циклону от снежного покрова полностью избавятся запад Центрального района России, Черноземье и южные регионы.
Как сообщал «Рамблер», ранее оттепели начались в Сибири, где для конца ноября это редкость. В Иркутске воздух прогрелся до плюс трех градусов, в Красноярском крае и Хакасии – до двух градусов выше ноля.
Прогноз погоды предупреждал, что из-за температурных качелей и ночных заморозков опасно скользко будет в некоторых районах Центральной России, Черноземья, Северо-Запада, Волго-Вятского региона, а также Верхнего и Среднего Поволжья.
Специалисты призвали пешеходов носить обувь с нескользящей подошвой, а водителей - не ездить быстрее 60 километров в час.
Погода,
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