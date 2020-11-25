Россиянам пообещали тоскливую погоду

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В Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС

По его словам, в Мурманской, Архангельской областях и Карелии прогнозируются интенсивные снегопады, мокрый снег, дождь и гололед.

Менее выраженная непогода ожидается в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях, пообещал синоптик. В этих регионах также пройдет мокрый снег, дождь, произойдет налипание мокрого снега, но менее интенсивные.

«Неблагоприятная и тоскливая погода, я бы сказал», — заключил Вильфанд.