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Россиянам пообещали неблагоприятную и тоскливую погоду 

Lenta.ru и ещё 1 25 ноября 2020
Россиянам пообещали тоскливую погоду
Фото: РИА Новости
В Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, в Мурманской, Архангельской областях и Карелии прогнозируются интенсивные снегопады, мокрый снег, дождь и гололед.
Менее выраженная непогода ожидается в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях, пообещал синоптик. В этих регионах также пройдет мокрый снег, дождь, произойдет налипание мокрого снега, но менее интенсивные.

«Неблагоприятная и тоскливая погода, я бы сказал», — заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели. По его прогнозам, погода в центре Европейской России будет типичная для ноября. Так, россиян ждут хмурое небо, краткий астрономический день и осадки. При этом высота снега увеличиваться не будет, но он, возможно, сохранится.
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Погода , Общество , Новости регионов , Москва , Приморский Край , Ярославский
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