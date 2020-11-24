Прогноз погоды: чем опасна «Сара» для России 

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Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды не обещает России серьезных проблем из-за циклона «Сара», который охватил европейскую часть страны на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что Всемирная метеорологическая организация дает названия тропическим циклонам и тайфунам, которые представляют потенциальную опасность. Внетропическим циклонам наподобие «Сары» названия дают частные компании.

«Надо понимать, что они не несут в себе опасности», — подчеркнул ученый.

Он уточнил , что в ближайшие дни в центре Европейской России будет обычная ноябрьская погода: пасмурное небо и осадки в виде снега с дождем. По словам Вильфанда, высота снежного покрова расти не будет, но, возможно, он сохранится, если в конце недели похолодает.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что из-за циклона «Сара» Центральную Россию атаковал снегопад: видимость местами ухудшалась до менее чем одного километра.