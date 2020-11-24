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Прогноз погоды: чем опасна «Сара» для России 

Мария Иванова 3 часа назад
Прогноз погоды: чем опасна «Сара» для России
Фото: ТАСС
Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды не обещает России серьезных проблем из-за циклона «Сара», который охватил европейскую часть страны на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Вильфанд отметил, что Всемирная метеорологическая организация дает названия тропическим циклонам и тайфунам, которые представляют потенциальную опасность. Внетропическим циклонам наподобие «Сары» названия дают частные компании.

«Надо понимать, что они не несут в себе опасности», — подчеркнул ученый.

Он уточнил, что в ближайшие дни в центре Европейской России будет обычная ноябрьская погода: пасмурное небо и осадки в виде снега с дождем. По словам Вильфанда, высота снежного покрова расти не будет, но, возможно, он сохранится, если в конце недели похолодает.
Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что из-за циклона «Сара» Центральную Россию атаковал снегопад: видимость местами ухудшалась до менее чем одного километра.
Эксперты центра «Фобос» предупредили, что во вторник, 24 ноября, прогноз погоды обещает Москве пик потепления. Воздух в этот день прогреется до плюс двух градусов, будут идти небольшие дожди. В среду, 25 ноября, будет холоднее. Однако в четверг, 26 ноября, снова начнется оттепель с угрозой ледяных дождей.
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