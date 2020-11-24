Появилось видео последствий стихии в Приморье

18 ноября на Дальний Восток и Приморье обрушился мощный циклон, который принес с собой ледяной дождь. Снегопад с дождем и сильным ветром привел с многочисленным коммунальным и энерго- авариям, ДТП, а также перебоям в движении общественного транспорта. Более других, по информации местных властей, от непогоды пострадали Артем и Владивосток. Вместе с тем, по его словам, в настоящее время в городе Артем без света остаются 187 многоквартирных домов и 8 тыс. домов жилого сектора (около 30 тыс. жителей). Тепло и вода в городе есть. Также во Владивостоке не работает 16 детсадов и три школы в Первомайском районе, в Артеме – одна школа и два детсада.