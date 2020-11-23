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Погода в Москве: Водителей в Москве предупредили о снеге и гололедице 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Водителей в Москве предупредили о снеге и гололедице
Фото: РИА Новости
На дорогах Москвы отмечается большое количество снега, а также гололедица. Как сообщает столичный Дептранс, в городе ожидаются пробки до семи баллов.

«На дорогах гололедица, много снега, а местами строительные работы. В вечерний час пик ждём до семи баллов», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что основные затруднения прогнозируются на Рязанском проспекте, Щёлковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на Проспекте Мира, Садовом и ТТК, а также МКАД.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец
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