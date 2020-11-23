Прогноз погоды: «Сара» атакует Россию

Прогноз погоды предупреждает, что утром в понедельник, 23 ноября, циклон «Сара» атакует снегопадом Центральную Россию

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за «Сары» видимость на дорогах ухудшится до менее чем одного километра, на трассах появятся заносы и начнутся пробки. Также возможны перебои в авиасообщении.

Дневные температуры 23 ноября составят от нуля до плюс двух градусов, атмосферное давление резко упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.

В центре «Фобос» считают, что из-за «Сары» может выпасть около восьми-десяти миллиметров осадков (15-20 процентов месячной нормы). В южных районах Московской области высота сугробов достигнет 10-15 сантиметров.

В целом неделя, по расчетам «Фобоса», будет сырой и пасмурной. В Москве и области возможны переходящие в дожди снегопады и слабый гололед. Дневные температуры окажутся на уровне от нуля до плюс трех градусов, это выше нормы.

В Санкт-Петербурге в начале недели будут идти дожди при трех-шести градусах выше ноля. В среду, 25 ноября, возможен снег и похолодание на два-три градуса.

В Краснодарском крае и Крыму возможны небольшие осадки, дневные температуры там составят от плюс шести до плюс 11 градусов.