Прогноз погоды: «Сара» атакует Россию

Прогноз погоды предупреждает, что утром в понедельник, 23 ноября, циклон «Сара» атакует снегопадом Центральную Россию
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Из-за «Сары» видимость на дорогах ухудшится до менее чем одного километра, на трассах появятся заносы и начнутся пробки. Также возможны перебои в авиасообщении.
Дневные температуры 23 ноября составят от нуля до плюс двух градусов, атмосферное давление резко упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.
В центре «Фобос» считают, что из-за «Сары» может выпасть около восьми-десяти миллиметров осадков (15-20 процентов месячной нормы). В южных районах Московской области высота сугробов достигнет 10-15 сантиметров.
В целом неделя, по расчетам
«Фобоса», будет сырой и пасмурной. В Москве и области возможны переходящие в дожди снегопады и слабый гололед. Дневные температуры окажутся на уровне от нуля до плюс трех градусов, это выше нормы.
В Санкт-Петербурге в начале недели будут идти дожди при трех-шести градусах выше ноля. В среду, 25 ноября, возможен снег и похолодание на два-три градуса.
В Краснодарском крае и Крыму возможны небольшие осадки, дневные температуры там составят от плюс шести до плюс 11 градусов.
Как сообщал «Рамблер», эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд
рассказал, что прогноз погоды на эту неделю обещает аномальное тепло центральной части страны (превышение на два-три градуса) и северо-западным регионам (на четыре-семь градусов).