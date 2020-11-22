Высота снежного покрова в столице достигает 15 см

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Высота снежного покрова в разных районах столицы утром 23 ноября достигает 8–15 сантиметров, передает "Москва 24".

Синоптики напомнили, что после вечерних умеренных осадков в воскресенье в Москве наступил небольшой перерыв. Однако уже к 2:00 к городу подошел следующий атмосферный фронт с более интенсивным снегопадом.

С 3:00 до 9:00 в столице выпало от 2,5 до 5 миллиметров осадков. Снег продолжается, хотя его интенсивность снизилась.

Специалисты подчеркивают, что на севере столицы за прошедшую ночь высота снега увеличилась на 3–5 сантиметров.