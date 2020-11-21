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В ледяном плену: более 155 тысяч жителей Приморья остаются без света 

Мир24 50 минут назад
В ледяном плену: десятки тысяч приморцев остаются без света
Фото: ТАСС
Более 155 тысяч жителей Приморья продолжают оставаться без электроснабжения из-за непогоды. Энергетики работают круглосуточно. Но обнаруживают все новые множественные повреждения на ЛЭП. Накануне во всем регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
В тех районах Владивостока, где в жилых домах нет света и воды, местные власти организуют бесплатное трехразовое питание детей на базе школ и детских садов. Сегодня утром в крае отменены больше 40 междугородних автобусов и несколько авиарейсов. На неопределенный срок перекрыто движение по мосту на остров Русский. Зато удалось восстановить движение поездов и электричек.
Мощный циклон хозяйничал на Дальнем Востоке двое суток. В некоторых районах количество выпавших осадков в три раза превысило месячную норму. А толщина льда на проводах 12 мм, что и привело к многочисленным авариям.
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Погода , Катастрофы , Владивосток , Приморский Край
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