В ледяном плену: десятки тысяч приморцев остаются без света

Более 155 тысяч жителей Приморья продолжают оставаться без электроснабжения из-за непогоды. Энергетики работают круглосуточно. Но обнаруживают все новые множественные повреждения на ЛЭП. Накануне во всем регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».

В тех районах Владивостока, где в жилых домах нет света и воды, местные власти организуют бесплатное трехразовое питание детей на базе школ и детских садов. Сегодня утром в крае отменены больше 40 междугородних автобусов и несколько авиарейсов. На неопределенный срок перекрыто движение по мосту на остров Русский. Зато удалось восстановить движение поездов и электричек.