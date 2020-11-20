Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе 

«Сказать о том, что у нас существенно изменится температурный фон, нельзя. В ночные часы в Москве 0…-2 °С. Завтра днём в столице 0…+2 °С. Завтра уже ветер не будет таким сильным, поэтому говорить о метели не приходится. В ночь на воскресенье существенных осадков не ожидается, температура будет слабоотрицательной, порядка -1…-3 °С. Днём так же, как и в субботу, местами возможен небольшой снежок при температуре воздуха около 0 °С. Следующую порцию значимых осадков можно будет ждать 23 числа, но вот эта смена, как говорится, характера осадков, не приведёт к существенной смене температурного режима. Также в ночные часы температура останется слабоотрицательной, дневная около 0 °С», — рассказала она.
«Мы ожидаем, что сегодня к вечеру в столице выпадет от 2 до 5 мм осадков и образуется снежный покров 2—4 см. Снег продолжится и в ночь на 21-е число, может выпасть практически такое же количество осадков. Вот это накопление снега приведёт к тому, что у нас местами на дорогах образуется снежный накат, что считается тоже неблагоприятным явлением погоды. Практически в течение всей следующей недели будут осадки, скорее всего, небольшие, преимущественно без снега, температура воздуха будет около 0 °С», — уточнила Позднякова.
«В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится, сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток», — сообщает портал «Метеовести».
«На стыке воздушных масс»
«В Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры», — приводит его слова РИА Новости.
«А мы, Москва, находимся в этой зоне, на стыке холодной и более тёплой воздушной массы, соответственно, у нас вот эта вся непогода и формируется. Практически до 26 ноября погода будет облачная с небольшими осадками, давление немножко растёт до субботы. Потом начнёт падать. Сегодня 749 мм, завтра — 756, и потом, в понедельник — 742, а в среду-четверг опять начнёт расти», — рассказал он.
«Соответственно, на этом контрасте мы имеем атмосферные фронты, которые могут вызывать сильный ветер. В северо-западном районе будут осадки, снег, переходящий мокрый снег, дождь, может быть, где-то гололёдные явления, местами будет усиливаться ветер», — уточнил он.
«Вторник — от -1 до +4 °С. В Среду от -2 до +3 °С, в четверг ещё теплее: +1…+4 °С днём. Ну а ночные температуры, так как у нас облачность, — сильного похолодания не будет: с пятницы на субботу 0…-2 °С, по Московской области до -5 °С. В воскресенье -2…-4 °С, до -6 °С, в понедельник от 0 до -5 °С, по городу до 0…-2 °С, а по области до -5 °С. Вторник — от +2 до -3 °С, в среду от +1 до -4 °С, в четверг примерно такая же», — сообщил он.