Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Погода во Владивостоке: ледяной дождь парализовал город 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Ледяной дождь парализовал российский город
Фото: РИА Новости
Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал город. О последствиях ненастья сообщило издание PrimaMedia.
Как сообщает издание, в нескольких районах города отключено электричество. Причиной этого стали поваленные деревья и оборванные провода, которые обледенели из-за дождя. Упавшие ледяные ветки также повредили автомобили и перекрыли дороги. На данный момент по всему городу насчитывается более 50 таких препятствий на основных дорогах города.
Помимо этого, из-за шторма отменили паромы. Из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Жители Владивостока и окрестностей также сообщают об отключениях отопления, воды и проблемах с интернетом.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Последние новости
Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей Путин назначил нового главу Мордовии Путин назначил нового главу Мордовии
Погода , Происшествия , Владивосток , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
02:01
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
Политика
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
03:37
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
В мире
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
00:44
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
Происшествия
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
02:05
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
Общество
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
03:35
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
Армия
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
02:56
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
Наука и техника
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
03:28
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
Политика
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение