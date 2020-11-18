Прогноз погоды: эксперт осторожно рассказал о зиме 

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Ученый Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает температуры около или выше нормы этой зимой.

«Долгосрочный прогноз — это такая очень наукоемкая, техкологоемкая отрасль. По этим прогнозам получается, что нынешняя зима не ожидается суровой», — отметил метеоролог.

По его словам, хотя температурный фон ожидается выше нормы, по сравнению с прошлой зимой температура будет «заметно ниже».

Прошлую зиму Вильфанд назвал экстремально теплой. Он подчеркнул, что прогноз погоды показал невысокую вероятность ее повторения.

«Это максимум информации», — подчеркнул ученый, отметив, что более точного прогноза на зиму пока нет.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что температуры, которые установились в Европейской России в середине ноября, «полностью соответствуют норме».

По мнению Вильфанда, россиян избаловали тепловые аномалии, поэтому теперь они удивляются минусовым температурам в конце ноября.

Также ученый подчеркнул, что жители Европейской России уже должны были сменить резину на зимнюю, так как температуры регулярно падают ниже пяти градусов.