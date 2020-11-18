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Прогноз погоды: эксперт осторожно рассказал о зиме 

Мария Иванова 9 часов назад
Прогноз погоды: эксперт осторожно рассказал о зиме
Фото: РИА Новости
Ученый Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает температуры около или выше нормы этой зимой.

«Долгосрочный прогноз — это такая очень наукоемкая, техкологоемкая отрасль. По этим прогнозам получается, что нынешняя зима не ожидается суровой», — отметил метеоролог.

По его словам, хотя температурный фон ожидается выше нормы, по сравнению с прошлой зимой температура будет «заметно ниже».
Прошлую зиму Вильфанд назвал экстремально теплой. Он подчеркнул, что прогноз погоды показал невысокую вероятность ее повторения.

«Это максимум информации», — подчеркнул ученый, отметив, что более точного прогноза на зиму пока нет.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что температуры, которые установились в Европейской России в середине ноября, «полностью соответствуют норме».
По мнению Вильфанда, россиян избаловали тепловые аномалии, поэтому теперь они удивляются минусовым температурам в конце ноября.
Также ученый подчеркнул, что жители Европейской России уже должны были сменить резину на зимнюю, так как температуры регулярно падают ниже пяти градусов.
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Погода , Роман Вильфанд
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