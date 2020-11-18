— С 25 по 30 ноября температура устойчиво пойдет в минус, и будут осадки. Думаю, в конце ноября у нас уже будет временный снежный покров. Почему временный?Потому что в декабре еще может быть одна–две оттепели, но они будут кратковременными, возможно не повлияют, — сказал он.