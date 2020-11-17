Росгидромет рассказал о последствиях ледяного дождя

Синоптики Росгидромета не исключают вероятности ледяных дождей в России в ближайшие дни, однако говорить о том, где они конкретно пройдут, рано. Ледяной дождь может привести к гололеду, гололедице, а также стать причиной проблем с электричеством, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Ранее центр "Фобос" сообщил, что ледяные дожди придут в Центральную Россию с 18-19 ноября.
"Вероятность небольшая, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин — это гололедно-изморозевые отложения. Опасность их в том, что они приводят к гололеду на деревьях и гололедице на дорогах. Плюс это опасность для энергетиков, потому что идет налипание на провода, они утяжеляются, происходят обрывы", — сообщил Варакин.
Однако, по словам Варакина, сказать с предельной точностью, в каких регионах они пройдут, пока что невозможно.
"Характер их таков, что там, где формируются осадки, в нижней границе облачности, температура может быть положительной, а внизу — отрицательной, тогда получается, что они [осадки], падая, превращаются в ледяные шарики, такие капсулы своеобразные", — пояснил он.