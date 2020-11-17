Росгидромет рассказал о последствиях ледяного дождя

"Вероятность небольшая, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин — это гололедно-изморозевые отложения. Опасность их в том, что они приводят к гололеду на деревьях и гололедице на дорогах. Плюс это опасность для энергетиков, потому что идет налипание на провода, они утяжеляются, происходят обрывы", — сообщил Варакин.