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Росгидромет рассказал об опасных последствиях ледяного дождя 

ТАСС 1 час назад
Росгидромет рассказал о последствиях ледяного дождя
Фото: ТАСС
Синоптики Росгидромета не исключают вероятности ледяных дождей в России в ближайшие дни, однако говорить о том, где они конкретно пройдут, рано. Ледяной дождь может привести к гололеду, гололедице, а также стать причиной проблем с электричеством, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Ранее центр "Фобос" сообщил, что ледяные дожди придут в Центральную Россию с 18-19 ноября.

"Вероятность небольшая, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин — это гололедно-изморозевые отложения. Опасность их в том, что они приводят к гололеду на деревьях и гололедице на дорогах. Плюс это опасность для энергетиков, потому что идет налипание на провода, они утяжеляются, происходят обрывы", — сообщил Варакин.

Однако, по словам Варакина, сказать с предельной точностью, в каких регионах они пройдут, пока что невозможно.

"Характер их таков, что там, где формируются осадки, в нижней границе облачности, температура может быть положительной, а внизу — отрицательной, тогда получается, что они [осадки], падая, превращаются в ледяные шарики, такие капсулы своеобразные", — пояснил он.

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Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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