В Москве заметили аномальное явление

На Щукинском полуострове в Москве начали набухать почки вербы из-за аномально теплой погоды. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечают синоптики, в 2020 году средняя температура ноября составляет плюс 6 градусов по Цельсию, тогда как температура прошлогоднего ноября держалась на уровне плюс 2 градуса, а годом ранее составляла 0 градусов.

«Бить тревогу по такому поводу не стоит, так как это естественный природный процесс — так задумано природой. Если ударят морозы — почки отпадут. При сохранении такой погоды и в случае дальнейшего потепления возможно и повторное цветение вербы», — считают биологи.

По их данным, такие аномалии изменят жизнь растений, из-за чего предстоящей весной верба уже не сможет зацвести.