Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик сообщила, что на выходных ожидается температура немного теплее климатической нормы, однако в начале будущей недели погода изменится.

По словам Макаровой, в ночь на понедельник, 16 ноября, температура воздуха в Москве составит от минус одного до минус трех градусов, а по области — до минус шести. Днем температура в столице поднимется до одного градуса тепла, по области до плюс двух.

«Но температура продолжит понижаться: ночью минус 3-8 градусов, днем от минус четырех до плюс одного по области и около нуля в Москве», — отметила специалист.

Также Макарова добавила, что одновременно с похолоданием в регионе повысится атмосферное давление.