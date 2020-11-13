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Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком похолодании 

Мослента и ещё 6 10 часов назад
Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА Новости
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках. Ее слова приводит НСН.
Синоптик сообщила, что на выходных ожидается температура немного теплее климатической нормы, однако в начале будущей недели погода изменится.
По словам Макаровой, в ночь на понедельник, 16 ноября, температура воздуха в Москве составит от минус одного до минус трех градусов, а по области — до минус шести. Днем температура в столице поднимется до одного градуса тепла, по области до плюс двух.

«Но температура продолжит понижаться: ночью минус 3-8 градусов, днем от минус четырех до плюс одного по области и около нуля в Москве», — отметила специалист.

Также Макарова добавила, что одновременно с похолоданием в регионе повысится атмосферное давление.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин оценил вероятность выпадения в Москве снега в ноябре. По прогнозам синоптика, осадков в виде снега в столице не ожидается как минимум до середины месяца. «Метелей, снежных заносов, такого не ждем», — пояснил он. Устойчивого снежного покрова в Москве не будет до конца ноября, предположил Варакин.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Марина Макарова , Росгидромет , Москва , Московская область
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