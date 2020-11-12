Резкое понижение температуры ожидается в регионах юга России , передает Гидрометцентр. Похолодание охватит Поволжье и Урал — там температура опустится до -20°C. А вот снега в европейской части России ждать не придется до конца ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели температура в шести регионах России будет на 2-8°C ниже нормы. Его слова передает ТАСС.

«В районе Казани, Нижнего Новгорода аномалии будут достигать 4-6 градусов с четверга», — отметил синоптик. В других перечисленных регионах аномалии будут больше на пару градусов.

Под Екатеринбургом можно ждать до -20°C, а жителям Волгоградской области стоит приготовиться к десятиградусным морозам.

Снежного покрова в ближайшее время на большей части европейской России ждать не стоит, подчеркнул Вильфанд.

«Снега пока нет, так как высокое атмосферное давление. На большей части европейской территории России установился устойчивый антициклональный режим», — заявил специалист.

Обычно снежный покров устанавливается позднее. Однако за Уральским хребтом он уже сформировался.

Накануне Вильфанд заявил, что погода в центре европейской части России отстает от климатической нормы на месяц. Листья с деревьев опали в первой декаде ноября, как на Украине. В России же, как правило, листопад происходит в октябре.

«Можно сказать, что в России случилась «украинская осень», — заключил Вильфанд, соотнеся погоду в европейской части России с погодой в Воронеже или Липецке.

По словам Вильфанда, заметных холодов в б