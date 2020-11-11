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Погода в России: Вильфанд предупредил россиян о холодах 

РИА Новости и ещё 1 33 минуты назад
Россиян предупредили о холодах
Фото: РИА Новости
Температуры в центре и на севере европейской части России соответствуют нормам, жителей юга страны в конце недели ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области", — уточнил синоптик.

Согласно прогнозу, в конце этой недели дневные температуры в Астраханской области будут около нуля, а минимальные ночные температуры будут отрицательными.
Похолодает и на Урале.

"На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришел наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до трех—четырех градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов… Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления", — сказал Вильфанд.

Такая погода будет в Санкт-Петербурге, в Москве и сопредельных областях, добавил он.
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Погода , Общество , РИА Новости , Астраханская Область , Башкортостан , Нижегородская Область , Саратовская Область
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