Россиян предупредили о холодах

"На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришел наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до трех—четырех градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов… Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления", — сказал Вильфанд.