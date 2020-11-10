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Физик объяснил потепление климата в России

РИА Новостииещё 2
2 часа назад
Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением, заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
Потепление климата в России объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Семенов объяснил, что за последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике. Потепление повлияло и на море Лаптевых: в этом году оно не замерзло.
По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус.
"На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды", — отметил он в беседе с телеканалом "МИР 24".
Тем не менее специалист считает, что изменение климата не опасно для России и даже может оказать положительный эффект.
"Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо", — сказал он.
Вместе с тем Семенов упомянул и отрицательные последствия, подчеркнув, что "огромная часть" различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Помимо этого, может увеличиться число катаклизмов: наводнений, гроз и пожаров.
Погода,Общество,Экология,Владимир Семенов,Россия,
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