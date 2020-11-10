Потепление климата в России объяснили

Владимир Семенов. Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением, заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН

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Семенов объяснил, что за последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике . Потепление повлияло и на море Лаптевых: в этом году оно не замерзло.

По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус.

"На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды", — отметил он в беседе с телеканалом "МИР 24".

Тем не менее специалист считает, что изменение климата не опасно для России и даже может оказать положительный эффект.

"Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо", — сказал он.