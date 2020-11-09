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Петербургский синоптик предрёк зиму с положительной аномалией 

ИА Regnum 34 минуты назад
Петербургский синоптик предрёк зиму с аномалией
Фото: ИА Regnum
Жителей Санкт-Петербурга порадовали прогнозом о тёплой зиме. При этом по словам главного синоптика города на Неве Александра Колесова, повторения прошлогодней практически бесснежной и безморозной зимы всё-таки ожидать не стоит.
Как рассказал специалист корреспонденту ИА REGNUM, предстоящая зима будет тёплой, с положительной аномалией, но это не говорит о том, что Петербург ожидает повторение зимы 2019−2020 года.

«У нас зимой довольно низкие нормы. Отклонение на 2−3 градуса, а норма — 7 градусов, тогда норма будет в −3…−4 градуса, — пояснил он. — Подтвердить повторение прошлого года мы не можем, таких оснований нет. Отрицательные значения будут».

Поскольку погода циклична, то за тёплой зимой 2019−2020 года зима 2020−2021 должна быть холодной, считает Колесов.

«Сегодняшней ночью наступает похолодание. В Ленинградской области пройдет мокрый снег, но его будет очень немного из-за повышенного атмосферного давления, — пояснил собеседник агентства. — 11 ноября проходит еще один атмосферный фронт, опять будут осадки в основном в виде снега, мокрого снега, но без установления снежного покрова, поскольку днем будет +2…+4 градуса, довольно тепло».

Также синоптик предупредил о температурных качелях в ближайшие дни от +2 … +6 градусов.
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Погода , Общество , Александр Колесов , ИА REGNUM , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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