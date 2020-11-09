Прогноз погоды: москвичей попросили сменить обувь и взять трости

Прогноз погоды обещает жителям Подмосковья и столицы заметное похолодание и гололедицу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на столичное управление МЧС.

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С 21:00 воскресенья, 8 ноября, в столичном регионе начали фиксировать минусовые температуры. В МЧС предупредили, что дороги станут скользкими ночью и утром понедельника, 9 ноября.

Спасатели призвали водителей отказаться от резких перестроений и торможений, а пешеходов - выбрать обувь с нескользящей подошвой. Людям, страдающим от заболеваний опорно-двигательного аппарата, необходимо брать на улицу трости с резиновым наконечником.

Метеорологи центра «Фобос» рассказали , что новая неделя будет холодной и сухой. Слабые осадки возможны только во вторник, 10 ноября. Днем в столичном регионе будет от плюс одного до четырех градусов выше ноля. Во второй половине недели температуры начнут опускаться от нуля до минус трех градусов.

В Санкт-Петербурге температуры будут превышать норму на два-три градуса: днем на этой неделе в городе будет от плюс трех до плюс шести градусов.

Тепловые аномалии уйдут из южных регионов страны: в начале недели там будет около 11-16 градусов тепла, а во второй половине - не больше плюс 8-13 градусов.