Прогноз погоды: москвичей попросили сменить обувь и взять трости

С 21:00 воскресенья, 8 ноября, в столичном регионе начали фиксировать минусовые температуры. В МЧС предупредили, что дороги станут скользкими ночью и утром понедельника, 9 ноября.
Спасатели призвали водителей отказаться от резких перестроений и торможений, а пешеходов - выбрать обувь с нескользящей подошвой. Людям, страдающим от заболеваний опорно-двигательного аппарата, необходимо брать на улицу трости с резиновым наконечником.
Метеорологи центра «Фобос» рассказали, что новая неделя будет холодной и сухой. Слабые осадки возможны только во вторник, 10 ноября. Днем в столичном регионе будет от плюс одного до четырех градусов выше ноля. Во второй половине недели температуры начнут опускаться от нуля до минус трех градусов.
В Санкт-Петербурге температуры будут превышать норму на два-три градуса: днем на этой неделе в городе будет от плюс трех до плюс шести градусов.
Тепловые аномалии уйдут из южных регионов страны: в начале недели там будет около 11-16 градусов тепла, а во второй половине - не больше плюс 8-13 градусов.
Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог из Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды предупреждает москвичей о высоком атмосферном давлении на этой неделе. Сначала оно будет превышать норму на пять-шесть, а затем - на 10–12 миллиметров ртутного столба.