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Температура в Москве побила 70-летний рекорд

РИАМОиещё 3
2 часа назад
В воскресенье, 8 ноября, на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 10 градусов тепла. Таким образом, температура побила рекорд, в столице таких показателей в этот день не было уже 70 лет, сообщается на сайте «Метеовести».
Температура в Москве побила 70-летний рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что температура на 7-8 градусов выше климатической нормы. Однако синоптики утверждают, что сегодня последний день затяжной положительной аномалии, начавшейся 22 октября. Следующая неделя, по их прогнозам, будет существенно холоднее.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о грядущих заморозках. В ночь на понедельник, 9 ноября, начнется обвал полярного холода. Температура воздуха опустится до минус трех градусов.
Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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