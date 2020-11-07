Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москвичей предупредили о резком похолодании 

Майк Габриелян 35 минут назад
Синоптики заявили, что европейскую Россию ждут первые веяния зимы: эти выходные станут последними теплыми днями в столице и регионах. В понедельник ожидается резкое похолодание, оно станет затяжным. Об этом сообщает РГ со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
Синоптик рассказала, что в понедельник температура упадет на 5-8 градусов, ночью в Москве возможны слабые заморозки.

«В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся» — сказала Паршина.

По её словам, москвичи избалованы не по сезону теплой погодой, поэтому похолодание покажется им резким.
Холодная погода продлится до 15 ноября. Ночью температура может опускаться до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.
Метеорологи ждут похолодание не только в столице. Первые веяния зимы россияне почувствуют на юге Центрального округа, в Черноземье, Ростовской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.
Ранее «Рамблер» сообщал, что метеоролог Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима будет холоднее прошлой.
Комментарии 2
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение