Москвичей предупредили о резком похолодании 

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Синоптики заявили, что европейскую Россию ждут первые веяния зимы: эти выходные станут последними теплыми днями в столице и регионах. В понедельник ожидается резкое похолодание, оно станет затяжным. Об этом сообщает РГ со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Синоптик рассказала, что в понедельник температура упадет на 5-8 градусов, ночью в Москве возможны слабые заморозки.

«В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся» — сказала Паршина.

По её словам, москвичи избалованы не по сезону теплой погодой, поэтому похолодание покажется им резким.

Холодная погода продлится до 15 ноября. Ночью температура может опускаться до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

Метеорологи ждут похолодание не только в столице. Первые веяния зимы россияне почувствуют на юге Центрального округа, в Черноземье, Ростовской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.