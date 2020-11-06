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Погода в Петербурге: набережные затопило в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Набережные затопило в Петербурге
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге затопило набережные, из-за шторма отменили разводку мостов, сообщают СМИ.
Как пишет «Фонтанка», ночью уровень воды в Неве продолжает подниматься и уже достиг, по данным ординара Горного университета, 117 см (вырос за три часа на 12 см). Указывается, что уровень воды стабильно растет на несколько сантиметров в час. При уровне в 160 см в Петербурге объявляют наводнение. Сейчас уже затоплены «набережная Невы возле ординара и на Смоленке». В «Мостотресте» сообщили, что скорость западного ветра на высоте 25 м составляет 11 м/c, порывы достигают 12–13 м/с. Сады и скверы Петербурга закрыли на ночь, сформированы аварийные бригады. Ранее закрыли дамбу.
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Погода , Общество , Мостотрест , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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