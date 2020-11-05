Прогноз погоды: россиянам дали несколько дней на смену резины 

Российский метеоролог, доктор наук из Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что центральные регионы России распрощаются с теплом в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС.

Прогноз погоды обещает, что в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, дневные температуры в столичном регионе составят от плюс семи до плюс девяти градусов. В субботу, 7 ноября, будет минимум плюс девять градусов, максимум — плюс 11. В воскресенье, 8 ноября, воздух будет прогреваться до 6-11 градусов выше ноля.

По словам Вильфанда, понедельник и вторник, 10 и 11 ноября, станут переходным периодом, когда температуры опустятся до плюс двух-семи градусов.

На следующей неделе весь центр европейской части страны окажется в холодной части антициклона, предупредил ученый. Из-за этого по ночам будет холодать — от двух градусов ниже ноля до плюс двух. Днем будет не теплее плюс четырех-шести градусов.

Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры резко упадут на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть. При этом снега в ближайшее время специалисты не ожидают.

Метеорологи центра «Фобос» посоветовали жителям центральных регионов сменить летнюю резину на зимнюю, так как похолодание наступит резко и обстановка на дорогах изменится.

Как сообщал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что прогноз погоды обещает Москве и области дождливое окончание недели. В понедельник осадки прекратятся, но придут ночные заморозки, а днем будет около плюс четырех градусов. Метеорологи подчеркивали, что такие температуры — норма для ноября.