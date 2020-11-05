Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Прогноз погоды: россиянам дали несколько дней на смену резины 

Мария Иванова 4 часа назад
Прогноз погоды: россиянам дали несколько дней на смену резины
Фото: ТАСС
Российский метеоролог, доктор наук из Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что центральные регионы России распрощаются с теплом в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС.
Прогноз погоды обещает, что в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, дневные температуры в столичном регионе составят от плюс семи до плюс девяти градусов. В субботу, 7 ноября, будет минимум плюс девять градусов, максимум — плюс 11. В воскресенье, 8 ноября, воздух будет прогреваться до 6-11 градусов выше ноля.
По словам Вильфанда, понедельник и вторник, 10 и 11 ноября, станут переходным периодом, когда температуры опустятся до плюс двух-семи градусов.
На следующей неделе весь центр европейской части страны окажется в холодной части антициклона, предупредил ученый. Из-за этого по ночам будет холодать — от двух градусов ниже ноля до плюс двух. Днем будет не теплее плюс четырех-шести градусов.
Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры резко упадут на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть. При этом снега в ближайшее время специалисты не ожидают.
Метеорологи центра «Фобос» посоветовали жителям центральных регионов сменить летнюю резину на зимнюю, так как похолодание наступит резко и обстановка на дорогах изменится.
Как сообщал «Рамблер», ранее в «Фобосе» рассказали, что прогноз погоды обещает Москве и области дождливое окончание недели. В понедельник осадки прекратятся, но придут ночные заморозки, а днем будет около плюс четырех градусов. Метеорологи подчеркивали, что такие температуры — норма для ноября.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Комментарии
Погода , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение