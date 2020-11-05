Москвичам посоветовали «переобуть» машины до 10 ноября

Пришло время менять летние покрышки на зимние, на следующей неделе температура приблизится к нулевой отметке, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Хотя снега в Москве до конца недели не будет, лучше подготовиться к зиме и заморозкам загодя, отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие несколько дней. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалиста, в город постепенно приходит зима.

До конца недели в Москве не будет снега, а температура составит порядка +8…+10°C. По словам синоптика, до конца ноября в Москве не сформируется устойчивый снежный покров. «Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает как в прошлом году — вообще снега не было практически зимой», — говорил Вильфанд ранее.

В пятницу температура понизится, в субботу может упасть до +5 градусов. Переходным днем будет понедельник — там минимальная температура может составить +3°C, а максимальная — +8°C. Со следующего вторника температура приблизится к климатической норме и начнется похолодание.

Вильфанд подчеркнул, что сейчас уже стоит поменять летнюю резину на автомобилях на зимние покрышки.

«Выходные — время менять резину, потому что температура (скоро) будет близка к нулевой отметке. при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой», — резюмировал он.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю еще в середине октября.

«Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня», — указано в сообщении.

Спустя день МВД России предложило запретить эксплуатировать транспортные средства категорий M1 и N1, если они не укомплектованы зимними шинами в зимний период — с декабря по февраль. Также предлагается запретить пользоваться автомобилем, когда он укомплектован шинами с шипами противоскольжения летом. В категорию M1 входят легковые автомобили, в категорию N1 — автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест.

Сейчас штрафов за несезонную резину в России нет. Однако в случае утверждения данного перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

2 ноября специалисты Гидрометцентра заявили, что температура воздуха в первых числах ноября в российской столице будет заметно выше многолетней климатической нормы.

«Завершающий осенний месяц в Москве, вслед за октябрем, тоже пока отстает от календаря, даря нам более теплые, чем в среднем многолетнем, дни», — указали синоптики.

Так, по прогнозам центра, в ближайшие дни в Москве сохранится приятная погода из-за движения теплых воздушных масс с запада. Осадков в этот период ожидать не стоит.

С 5 по 7 ноября в регионе ожидаются небольшие дожди, ветер подует с севера и значительно усилится, однако температура воздуха существенно не изменится.

По данным Гидрометцентра, в Москве 4 ноября днем прогнозируется +8°С…+10°С, 5 ноября — +7°С…+9°С, 6 ноября — +5°С…+10°С, 7 ноября — +7°С…+12°С, 8 ноября — +6°С…+11°С.

Ранее Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

Стоит отметить, что снега прошлой зимой в Москве практически не выпадало — из-за аномально теплой погоды, иногда достигавшей даже плюсовых значений. Связано это было с движением теплых атлантических воздушных масс, без труда преодолевавших Урал и питавших теплом всю территорию Российской Федерации.