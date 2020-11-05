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Погода в Центральной России: В регионах Центральной России прогнозируют резкое похолодание 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
Резкое похолодание: Как изменится погода в России
Фото: ТАСС
Похолодание на 7-8 градусов ночью и 4-6 градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Однако снега не ожидается в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные — четыре-шесть градусов. То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть градусов", — сообщил он.

По словам Вильфанда, то, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, метеорологи уточнят позже. "До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время", — отметил он.
По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется семь-девять градусов тепла, в субботу — 9-11 градусов тепла, в воскресенье — 6-11 градусов тепла, в понедельник и вторник — два-семь градусов тепла.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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