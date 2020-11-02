Волны тепла: какой будет зима в России 

Эта зима в России будет неоднородной, но более холодной, чем в прошлый раз. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптики считают, что температуры грядущей зимой будут все равно выше нормы — однако отклонения будут менее значительными. О погоде на грядущий сезон и о том, когда москвичам стоит ждать снега — читайте в материале "Газеты.Ru".

Зима 2020-2021 годов в России будет более холодной, чем предыдущая. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА «Новости».

Прошлую зиму по большей части определяли сформировавшиеся над Атлантическим океаном теплые воздушные массы. Они проникали не только в европейскую Россию, но также за Урал, в Сибирь.

«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации», — подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что ситуация с зимней погодой будет в этот раз более волнообразной. Он отметил также, что прогнозы на весь сезон — менее точные, чем кратковременные оценки погоды. При этом специалисты полагают, что несмотря на неоднородность погоды, температура воздуха все равно будет превышать норму.

Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что сильного превышения температурных норм в зимний период не ожидается, поэтому сезон будет мягким. По его словам, на 2,5-3°С выше нормы ожидается уже в декабре, а в январе — на 3,5-4°С. В феврале также прогнозируется на 3°С выше нормы.

При этом синоптик предупредил жителей столицы, что ждать аномально теплой зимы не стоит. Он добавил, что количество выпадающих осадков будет в пределах нормы.

«Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период», — заключил Тишковец.

Ранее Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

Декабрь окажется холоднее обычного на Дальнем Востоке — в остальных регионах РФ первый месяц зимы ожидается более теплым. В январе также будут наблюдаться погодные аномалии. Что же до февраля, то последний месяц календарной зимы на большей части России будет холоднее, чем в 2020 году — кроме, разве что, Приморья.

В марте, по мнению синоптиков, выше нормы температуры будут держаться в Центральной России, Приволжье и на Урале, на юге страны и в Сибири, а также на Чукотке. В Забайкалье первый месяц грядущей весны будет холоднее, чем в 2019 году.

Прошлая зима была аномально теплой — в Москве, к примеру, практически не выпадал снег. По всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. В Гидрометцентре придумывали для обозначения погодных аномалий красивые эпитеты, называя зиму 2019-го «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: „Что значит „вишневая“ зима“. Можно ведь сказать просто: „Самая теплая“, — говорил метеоролог „Газете.Ru“.

В середине августа 2020 года Тишковец предположил, что эта зима будет нормальной — во всяком случае, на Урале, где превышение температуры будет символическим, на один градус.

Стоит добавить, что снега в ближайшее время москвичам ждать не стоит — по словам Романа Вильфанда, средняя дата образования снежного покрова — 27-30 ноября. „Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает как в прошлом году — вообще снега не было практически зимой“, — добавил он.