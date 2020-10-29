Прогноз погоды: Вильфанд «предсказал» странную погоду 

Доктор наук, ученый Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает Воронежской области странную погоду на этой неделе: на юге региона будет чрезвычайная пожарная опасность, а на западе — до минус четырех градусов.

По словам Вильфанда, похожая обстановка может сложиться и в других регионах юга Европейской России

Метеоролог предупредил, что некоторые субъекты РФ столкнулся с опасной и некомфортной погодой. К примеру, в Красноярском крае начнут бушевать метели и будет дуть ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Сильнее всего заметет Эвенкийский и Туруханский районы.

В Ненецком автономном округе будет идти снег с дождем, начнется гололед, но будет не очень холодно по меркам октября. Неприятные «осадки всех видов» ожидаются Алтайском крае и Кемеровской области.

Сильный снегопад и гололед придут под Челябинск. В области ожидается ветер с порывами 25-27 метров в секунду.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал, что к выходным 31 октября — 1 ноября испортится погода в Москве и Подмосковье. В четверг, 29 октября, дневная температура сможет дотянуться до отметки в плюс десять градусов. Однако уже в пятницу воздух вряд ли прогреется сильнее плюс восьми.

На выходных в столичном регионе начнутся дожди. Температуры составят от плюс четырех до плюс девяти, будет дуть северо-восточный ветер.