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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве 

РИА Новости и ещё 4 28 октября 2020
Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве
Фото: РИА Новости
Зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ноябрь будет на 1,5 — 2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь — на 2,5 — 3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия", — рассказал Тишковец.

При этом синоптик отметил, что ждать повтора прошлой рекордно тёплой зимы вряд ли стоит. "Тем не менее превышение на 3,5-4 градуса, а то и выше, говорит о том, что это будет много периодов с оттепелями, с таянием снега и очень мягкий вариант зимы. Хотя по осадкам должна быть норма. И февраль выше нормы на 3 градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период", — добавил Тишковец.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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