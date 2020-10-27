Прогноз погоды: курорты России продолжают пляжный сезон

Эксперт Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, что прогноз погоды обещает южным регионам России аномальное тепло до конца октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Цыганкова, сейчас температуры на побережье Черного моря превышают норму на шесть градусов.

В Сочи воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов как минимум до 31 октября, считают эксперты. Температура моря в районе Сочи задержится на отметке в 21 градус выше ноля.

Метеоролог добавил, что в горах Красной Поляны на высоте более трех тысяч метров сохраняется температура в плюс два градуса. Цыганков подчеркнул, что снега там не будет еще некоторое время.

Глава одного из пляжей Сочи рассказал агентству, что сейчас местные пляжи заполнены практически на сто процентов.

Цыганков добавил, что аномально тепло сейчас по всей стране - от Мурманска до Ростова-на-Дону температуры превышают норму примерно на четыре градуса. По его мнению, связано это может быть с парниковым эффектом и с изменением наклона нашей планеты к Солнцу.