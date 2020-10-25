Какая погода ждет москвичей на неделе

Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе. Об этом рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, такая погода обусловлена господством антициклона. Температура превысит климатическую норму на три–четыре градуса.

— Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все, — отметил синоптик.

По его словам, в столице ожидается аномально теплая неделя. Воздух будет прогреваться до 9–11 градусов, ночные температуры составят 0–5 градусов, местами выше.