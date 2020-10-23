Москвичей предупреждают об опасности

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Главное управление МЧС России по городу Москве просит водителей и пешеходов столицы быть особенно бдительными. Утром 22 октября на дорогах столицы ухудшится видимость.

По прогнозам Росгидромета , в ближайшие несколько часов и до утра в Москве ожидается сильный туман, передает ТАСС . Видимость на отдельных участках дорог будет составлять от 800 до 300 м.

МЧС просит водителей соблюдать дистанцию и по возможности двигаться с небольшой скоростью. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендуют использовать светоотражающие элементы.