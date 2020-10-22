Прогноз погоды: атлантический шторм накроет Россию 

Прогноз погоды предупреждает, что в ближайшие дни европейские регионы России охватит мощный атлантический шторм «Барбара».

Испании и Специалисты отметили, что во Франции, Великобритании Португалии из-за «Барбары» дул мощный ветер и за 12 часов выпололо сразу 20-25 миллиметров осадков.

В России непогода уже охватила Санкт-Петербург . Дожди там идут с ночи, во второй половине четверга, 22 октября, осадки выйдут на свой пик. Всего за сутки в Петербурге выпадет до трети октябрьской нормы осадков.

Хорошая новость — штормовой потенциал «Барбары» быстро иссякнет и в итоге циклон изменит погоду в европейских регионах к лучшему. К пятнице, 23 октября, вызванное «Барбарой» потепление доберется даже до Урала.

В Москве дожди начнутся с 22 октября, а температуры вырастут до нормы октября. В конце недели в столице будет около 11-13 градусов выше ноля, немного похолодает в воскресенье, 25 октября.

В Сочи тем временем продолжается бархатный сезон: до конца недели там будет ясно и тепло — до плюс 21-23 градусов. Температура воды составит около 21 градуса.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал первые заморозки Крыму и Ставрополью. В Гидрометцентре РФ рассказали, что в ближайшие два дня ночные температуры в Крыму будут опускаться до минус трех градусов.