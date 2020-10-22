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Прогноз погоды: атлантический шторм накроет Россию 

Мария Иванова 22 октября 2020
Прогноз погоды: атлантический шторм накроет Россию
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды предупреждает, что в ближайшие дни европейские регионы России охватит мощный атлантический шторм «Барбара».
Специалисты отметили, что во Франции, Великобритании, Испании и Португалии из-за «Барбары» дул мощный ветер и за 12 часов выпололо сразу 20-25 миллиметров осадков.
В России непогода уже охватила Санкт-Петербург. Дожди там идут с ночи, во второй половине четверга, 22 октября, осадки выйдут на свой пик. Всего за сутки в Петербурге выпадет до трети октябрьской нормы осадков.
Хорошая новость — штормовой потенциал «Барбары» быстро иссякнет и в итоге циклон изменит погоду в европейских регионах к лучшему. К пятнице, 23 октября, вызванное «Барбарой» потепление доберется даже до Урала.
В Москве дожди начнутся с 22 октября, а температуры вырастут до нормы октября. В конце недели в столице будет около 11-13 градусов выше ноля, немного похолодает в воскресенье, 25 октября.
В Сочи тем временем продолжается бархатный сезон: до конца недели там будет ясно и тепло — до плюс 21-23 градусов. Температура воды составит около 21 градуса.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал первые заморозки Крыму и Ставрополью. В Гидрометцентре РФ рассказали, что в ближайшие два дня ночные температуры в Крыму будут опускаться до минус трех градусов.
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Погода , Прогноз погоды , Новости регионов , Крым наш
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