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Погода в Москве: Москвичам пообещали небольшое потепление и дожди 

News.ru и ещё 3 6 часов назад
Москвичам пообещали небольшое потепление
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в столичном регионе 22 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в четверг влияние на погоду окажет прохождение тёплого атмосферного фронта, который будет сопровождаться полями дождевой облачности, усилением ветра и небольшим потеплением.

В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9, — уточнил он.

Синоптик добавил, что самые интенсивные осадки пройдут вечером, когда может вылиться до 1-5 мм, при месячной норме в 59 мм.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление начнёт снижаться и составит 743 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что выходные в Москве будут тёплыми, в воскресенье, 25 октября, ожидается дождь.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Московская область
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