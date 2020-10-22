Москвичам пообещали небольшое потепление

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Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в столичном регионе 22 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в четверг влияние на погоду окажет прохождение тёплого атмосферного фронта, который будет сопровождаться полями дождевой облачности, усилением ветра и небольшим потеплением.

В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9, — уточнил он.

Синоптик добавил, что самые интенсивные осадки пройдут вечером, когда может вылиться до 1-5 мм, при месячной норме в 59 мм.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление начнёт снижаться и составит 743 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.