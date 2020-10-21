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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 

Газета.Ru 3 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Фото: РИА Новости
Температура выше климатической нормы ожидается в субботу в столичном регионе, передает "Москва 24".
Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу установится комфортная погода без осадков. Столбики термометров будут показывать около +10 градусов, по области — около +6… +11 градусов.
Однако уже в воскресенье характер погоды изменится, уточнила Позднякова. По ее словам, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. В дневное время температура воздуха составит около +2… +7 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , Москва24
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