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Россиянам пообещали потепление 

Вероника Полынина 10 минут назад
Россиянам пообещали потепление
Фото: РИА Новости
В конце недели температура воздуха в средней полосе России снова будет превышать норму, сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

«Температура воздуха повысится до значений на 5-7 градусов выше среднестатистических значений для третьей декады октября», — говорится в сообщении.

Потепление будет сопровождаться преимущественно облачной погодой, местами пройдут небольшие дожди.
В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается до 9-12 тепла, на Черноземье и в Среднем Поволжье — до 13-16 градусов. В Предуралье в выходные дни будет 10-13 градусов.
По прогнозам синоптиков, потепление продлится не более двух суток. На смену теплым воздушным массам придет северо-западный ветер, который охладит воздух до обычных для третьей декады октября значений.
Ранее «Рамблер» писал, что ноябрь в московском регионе начнется с минусовых температур. По прогнозу метеорологов, в начале ноября дневные температуры составят минус четыре-шесть градусов, а по ночам будет еще холоднее. Также ноябрь принесет в регион снег с дождем и утренний гололед. В третьей декаде ноября на Москву могут обрушиться снегопады.
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Погода , Общество
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