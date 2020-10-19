Россиянам пообещали потепление 

В конце недели температура воздуха в средней полосе России снова будет превышать норму, сообщили специалисты центра погоды «Фобос»

«Температура воздуха повысится до значений на 5-7 градусов выше среднестатистических значений для третьей декады октября», — говорится в сообщении.

Потепление будет сопровождаться преимущественно облачной погодой, местами пройдут небольшие дожди.

В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается до 9-12 тепла, на Черноземье и в Среднем Поволжье — до 13-16 градусов. В Предуралье в выходные дни будет 10-13 градусов.

По прогнозам синоптиков, потепление продлится не более двух суток. На смену теплым воздушным массам придет северо-западный ветер, который охладит воздух до обычных для третьей декады октября значений.

Ранее «Рамблер» писал, что ноябрь в московском регионе начнется с минусовых температур. По прогнозу метеорологов, в начале ноября дневные температуры составят минус четыре-шесть градусов, а по ночам будет еще холоднее. Также ноябрь принесет в регион снег с дождем и утренний гололед. В третьей декаде ноября на Москву могут обрушиться снегопады.