Вильфанд предупредил россиян о заморозках

«В степных и предгорных районах (Крыма — прим.ред.) ночью до -3. Заморозки не только в Крыму, но и в Ставрополье: ночью тоже заморозки. Заморозки там будут связаны с тем, что в Ставрополье антициклональный режим погоды, поэтому ночью при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности. Ставрополье до -2 заморозки», — приводят его слова РИА Новости.