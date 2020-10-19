Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Погода в европейской части России: Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу 

РИА Новости 11 минут назад
Россиянам пообещали «необычную» пятницу
Фото: РИА Новости
Грядущая пятница, 23 октября, станет "необычной" по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", — сказал он.

Вильфанд пояснил, что в этой связи температура повысится и дожди станут сильнее.
По его словам, осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик.
Он уточнил, что такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.
Видео дня. Супружеская пара мигрантов пытались продать сына
Последние новости
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии
Погода , Общество , РИА Новости , Дон , Италия , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сильно мордой об стол»: Гозман ответил Михалкову
«Сильно мордой об стол»: Гозман ответил Михалкову
На Венере обнаружили второй признак жизни
На Венере обнаружили второй признак жизни
Азербайджан добился в Карабахе новой военной реальности
Азербайджан добился в Карабахе новой военной реальности
«Ребята, бедствую»: Куценко рассказал о контрастах жизни
«Ребята, бедствую»: Куценко рассказал о контрастах жизни
Видео
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
00:56
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
В мире
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение