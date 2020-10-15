Россиян предупредили о начале «суровой осени»

Ранее Вильфанд спрогнозировал продолжительность аномального тепла в России. По его словам, к концу рабочей недели циркуляция изменится и воздушные массы будут северо-западные. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы, но только на 2-4 градуса.