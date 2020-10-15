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Погода в России: россиян предупредили о начале «настоящей суровой осени»

Газета.Ruиещё 3
36 минут назад
Россиян предупредили о начале сезона предзимья с четверга, 15 октября. Он принесет в европейскую часть страны аномальное похолодание и «настоящую суровую осень», сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Россиян предупредили о начале «суровой осени»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — сказал Вильфанд.
«После такой "чудесной" погоды все ощутят себя несчастными. Действительно, наступит настоящая и очевидная осень, которую мы [метеорологи] называем предзимьем. Будет такая борьба между осенью и зимой», — добавил он.
Ранее Вильфанд спрогнозировал продолжительность аномального тепла в России. По его словам, к концу рабочей недели циркуляция изменится и воздушные массы будут северо-западные. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы, но только на 2-4 градуса.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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