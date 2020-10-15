Россиян предупредили о начале «суровой осени»

«На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — сказал Вильфанд.
«После такой "чудесной" погоды все ощутят себя несчастными. Действительно, наступит настоящая и очевидная осень, которую мы [метеорологи] называем предзимьем. Будет такая борьба между осенью и зимой», — добавил он.